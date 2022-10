Wervik en Anzegem delen de punten

In de derde afdeling van het voetbal stond er gisterenavond een West-Vlaams onderonsje op het programma. Wervik en Anzegem hebben beiden de punten hard nodig.

Wervik had na acht wedstrijden amper vijf punten. De bezoekers uit Anzegem hadden de punten dan weer nodig om aansluiting te vinden met de top van het klassement.

Gelijkopgaand wedstrijdbegin

In de openingsfase zijn beide teams elkaar waard. Wervik probeert wel combinaties op te zetten, maar dat draait niet altijd goed uit. Anzegem heeft in de eerste helft de beste kans, maar de doelman van Wervik houdt in de eerste helft zijn netten schoon.

Doldwaas slot

Anzegem start slap na de pauze, maar daar profiteert de thuisploeg niet van. Integendeel, het is Anzegem die daarna de bovenhand neemt en op voorsprong komt. Jelle Belmans zorgt knap voor de openingstreffer. Wervik toont wel een reactie. Guillaume Devacht wordt weggestuurd, waarop hij Anzegemenaar Van de Geuchte hem neerhaalt. Een rode kaart is zijn deel.

Het slot van de wedstrijd is doldwaas. Wervik blijft aanzetten voor de gelijkmaker. Laurent Vandamme beloont alle inzet door de 1-1 op hoekschop binnen te trappen. Anzegem sluit de wedstrijd uiteindelijk met acht af, want De Haspe en Gheeraert krijgen nog rood voor protest.

Zo eindigt het West-Vlaams onderonsje op 1-1, en daar schieten beide ploegen eigenlijk weinig mee op.