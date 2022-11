Wereldkampioenen boven in Caps Urban Cross Kortrijk

Bij de mannen won de wereldkampioen Pidcock, hij rukte razendsnel op na zijn mindere start. De Brit ging er alleen vandoor, halverwege volgde de Nederlandse kampioen Lars van der Haar op negen seconden. Met nog één ronde te rijden, had Pidcock een voorsprong van 17 seconden beet op Van der Haar en Eli Iserbyt, die aansluiting had gevonden bij de Nederlander. De Brit kwam niet meer in de problemen. Iserbyt, in 2020 winnaar in Kortrijk, moest vlak voor de finish zijn meerdere erkennen in Van der Haar. Daags voor de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld konden Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en wereldkampioen Tom Pidcock zich nog eens onder elkaar uitleven. En ook Thibau Nys zag zijn kans schoon, want hij schoot snel uit de startblokken en nam samen met Van der Haar en Iserbyt de eerste ronde voor zijn rekening. Pidcock en Vanthourenhout volgden na één ronde op vier seconden. Een peulschil voor de Brit, die in geen tijd de kloof dichtte met de drie leiders. Ook Europees kampioen Vanthourenhout pikte aan. Er waren ijf leiders, maar lang zou dat niet duren. Het tempo lag te hoog voor belofte Thibau Nys, die de anderen moest laten rijden. De motor van Pidcock sloeg helemaal aan halfweg die tweede ronde en hij ontdeed zich van zijn tegenstanders. Van der Haar bleek in de achtervolging een stevige tegenstander, Iserbyt volgde in derde positie. Lange tijd bleef de voorsprong van de wereldkampioen schommelen rond acht à negen seconden, om uiteindelijk de voorlaatste ronde in te duiken met 12 seconden bonus op Lars van der Haar. De Nederlander had intussen het gezelschap gekregen van Eli Iserbyt. De wereldkampioen verzwakte niet en ging met 17 tellen bonus de slotronde in. In de strijd om de tweede plek zette Iserbyt Lars van der Haar stevig onder druk, maar de Nederlander beet zich vast in het wiel van de West-Vlaming. Het kwam tot een sprint om plek twee, die door de camera werd gemist. De Nederlander won die sprint, Iserbyt eindigde als derde. De derde manche van de X²O Badkamers Trofee, de GP Sven Nys, wordt op nieuwjaarsdag georganiseerd in Baal.

Vos is de sluwste

Bij de vrouwen was het ook de wereldkampioene die de zege op haar naam mag schrijven. Marianne Vos heeft haar eerste zege van het seizoen beet. In de Nacht van Woerden was Vos dicht bij de zege met een tweede plaats, maar ze moest uiteindelijk wachten tot de cross in Kortrijk vooraleer ze mocht juichen. "Dit doet heel veel deugd", zei ze zaterdag. Vos snelde naar een tweede plaats in Woerden, maar wist daarna niet echt haar stempel te drukken op de wedstrijden. In Merksplas reed ze een sterke eerste ronde, maar viel ze daarna helemaal terug en eindigde ze op een teleurstellende tiende plek. Ze gaf daarom ook forfait voor de cross in Overijse. "Dit was een heel andere wedstrijd en ik had deze week ook een beter gevoel in de benen", vertelde ze. "Al snel voelde ik vandaag dat ik goed was en een goed resultaat er wel in zat. Dit was ook een heel snelle wedstrijd, want Betsema duwde het tempo meteen de hoogte in." Vos viel deze keer niet terug en bleef mee crossen. In de laatste ronde riep haar coach dat ze moest overnemen toen ze nog alleen met Alvarado op kop reed, maar Vos bleef sluw in het wiel. "Riep hij dat? Ach, dat is me ontgaan", lachte ze. "Ik wist gewoon dat ik op het wiel van Ceylin moest blijven. Ik wist dat ze iets zou proberen in de laatste ronde, maar ik beet me vast in haar wiel. Uiteindelijk kwam het tot een sprint en ik kon het afmaken. Zeker was ik niet van mijn sprint, want Ceylin is ook snel. Maar ik pak de zege, in mijn trui van wereldkampioen. Dat doet heel veel deugd."