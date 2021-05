Wereldkampioene Oshin Derieuw gaat opnieuw boksen

Na 16 maanden niets kan wereldkampioene boksen Oshin Derieuw uit Kuurne terug boksen in competitie. Dat kondigt ze zelf aan in een tweet. Afgelopen zomer stortte haar wereld in toen ze hoorde dat ze niet mee mocht naar de Olympische Spelen.

Afgelopen zomer hoopten verschillende Belgische boksers, onder wie ook Delphine Persoon, zich afgelopen zomer te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het kwalificatietoernooi in Parijs werd echter afgelast, waardoor de Belgen geen kans maakten. Derieuws wereld stortte in, zeker omdat ze nog maar net was hersteld van een knieblessure.

Nu kan de Kuurnse na 16 maanden weer beginnen boksen, en daar is ze heel tevreden mee. Op 26 juni neemt ze het op het Europees Kampioenschap op tegen de Zwitserse Olivia Belkacem.

