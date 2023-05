"Wereldkampioen worden": Koreaanse tegenstander van Delfine Persoon toont ambitie

Bokser Bo Mi Re Shin uit Zuid-Korea is in ons land aangekomen voor de kamp van zondag in Torhout tegen Delfine Persoon.

Als Delfine Persoon nog eens voor de wereldtitel wil boksen, moet ze eerst Bo Mi Re Shin verslaan. Samen met haar trainer komt de Zuid-Koreaanse aan bij de Boksneuze in Lichtervelde, waar de trainingszaal van BT Houtland gevestigd is. De club heeft zich ontfermd over de Zuid-Koreaanse. Zij zorgen voor vervoer en trainingsfaciliteiten.

Bo Mi Re Shin is het nummer 3 van de wereld. Ze won 15 keer, en verloor één keer. Ze heeft wel respect voor Persoon: "Natuurlijk heb ik respect, maar ik ben niet bang, want ik wil ook wereldkampioen worden." Boksen is geen grote sport in Zuid-Korea. Maar misschien kan een wereldtitel daar verandering in brengen.

Wie deze kamp wint, mag het opnemen tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner voor de wereldtitel. De sporthal in Torhout is uitverkocht.