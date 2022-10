Wereldkampioen Stoffel Vandoorne rijdt in 2023 voor DS Penske

Regerend wereldkampioen Formule E Stoffel Vandoorne rijdt vanaf volgend seizoen voor het team van DS Automobiles. Dat heeft de Franse formatie, die zich in 2023 verbindt aan het Amerikaanse Penske, woensdag bekendgemaakt.

"Het is een grote verandering voor mij na vier jaar bij Mercedes, maar ik ben erg enthousiast om met het team aan de slag te gaan", zei de 30-jarige West-Vlaming in een reactie.

Vandoorne, voormalig Formule 1-piloot, werd voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen Formule E in 2022 bij het team van Mercedes, dat de sport volgend seizoen verlaat.

Vanaf 2023 zal Vandoorne een tandem vormen met de Fransman Jean-Eric Vergne, tweevoudig wereldkampioen Formule E in 2018 en 2019, in het nu tot DS Penske omgedoopte team. "Nadat DS Automobiles met zijn DS E-Tense F1-auto's van de tweede generatie ('Gen2', red.) talrijke records heeft gevestigd, gaat het een partnerschap aan met Penske Autosport voor de komende vier seizoenen van het wereldkampioenschap Formule E", aldus DS Automobiles in een verklaring.

De 'Gen2'-wagens worden volgend jaar voor het negende jaar van het kampioenschap vervangen door de 'Gen3'. De bolides zullen lichter en krachtiger zijn en een groter bereik hebben.