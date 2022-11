Wereldkampioen Pidcock wint in Kortrijk

Wereldkampioen Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) heeft zaterdag de zege gepakt in de Caps Urban Cross in Kortrijk, de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee veldrijden.

Pidcock rukte razendsnel op na zijn mindere start. De Brit ging er alleen vandoor, halverwege volgde de Nederlandse kampioen Lars van der Haar op negen seconden. Met nog één ronde te rijden, had Pidcock een voorsprong van 17 seconden beet op Van der Haar en Eli Iserbyt, die aansluiting had gevonden bij de Nederlander. De Brit kwam niet meer in de problemen. Iserbyt, in 2020 winnaar in Kortrijk, moest vlak voor de finish zijn meerdere erkennen in Van der Haar.

Daags voor de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld konden Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en wereldkampioen Tom Pidcock zich nog eens onder elkaar uitleven. En ook Thibau Nys zag zijn kans schoon, want hij schoot snel uit de startblokken en nam samen met Van der Haar en Iserbyt de eerste ronde voor zijn rekening. Pidcock en Vanthourenhout volgden na één ronde op vier seconden. Een peulschil voor de Brit, die in geen tijd de kloof dichtte met de drie leiders. Ook Europees kampioen Vanthourenhout pikte aan. Er waren ijf leiders, maar lang zou dat niet duren. Het tempo lag te hoog voor belofte Thibau Nys, die de anderen moest laten rijden. De motor van Pidcock sloeg helemaal aan halfweg die tweede ronde en hij ontdeed zich van zijn tegenstanders. Van der Haar bleek in de achtervolging een stevige tegenstander, Iserbyt volgde in derde positie. Lange tijd bleef de voorsprong van de wereldkampioen schommelen rond acht à negen seconden, om uiteindelijk de voorlaatste ronde in te duiken met 12 seconden bonus op Lars van der Haar. De Nederlander had intussen het gezelschap gekregen van Eli Iserbyt.

De wereldkampioen verzwakte niet en ging met 17 tellen bonus de slotronde in. In de strijd om de tweede plek zette Iserbyt Lars van der Haar stevig onder druk, maar de Nederlander beet zich vast in het wiel van de West-Vlaming. Het kwam tot een sprint om plek twee, die door de camera werd gemist. De Nederlander won die sprint, Iserbyt eindigde als derde. De derde manche van de X²O Badkamers Trofee, de GP Sven Nys, wordt op nieuwjaarsdag georganiseerd in Baal.