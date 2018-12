Wereldkampioen Iserbyt duldt geen tegenstand bij beloften

Eli Iserbyt uit Kuurne heeft woensdag de Wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder gewonnen bij de beloften. De wereldkampioen haalde het voor de Nederlander Maik van der Heijden en onze landgenoot Tim Kielich.

Geen Tom Pidcock aan de start in Heusden-Zolder, dus moest Eli Iserbyt strijd leveren tegen enkele andere jongens die hun kans schoon zagen om te schitteren. Het was Eddy Finé die de kopstart nam op het snelle parcours. Ook Eli Iserbyt was goed weg, net zoals de Zwitser Loris Rouiller en een Frans trio.

Het duurde niet lang vooraleer Iserbyt de kop nam, de Fransman Legrand sprong op zijn wiel, maar het was de wereldkampioen die bijna volledig de openingsronde voor zijn rekening nam. Na één ronde telden we dus een leidersduo Legrand met Iserbyt, achter hen volgde een groepje op tien seconden met de Nederlander Maik van der Heijden die het pak leidde.

Duidelijk de sterkste

Iserbyt was duidelijk de sterkste en nam afstand van Legrand die het gezelschap kreeg van Maik van der Heijden. Na een lekke band moest de kopman van Marlux-Bingoal evenwel van fiets wisselen waardoor Legrand en Van der Heijden terugkeerden vooraan. Iserbyt nam evenwel geen gas terug en stoomde door. Op het eind van de tweede ronde was hij opnieuw alleen op pad.

Geen maat op Iserbyt

Er stond geen maat op Iserbyt die ronde na ronde afstand nam en soleerde naar de zege. Meer strijd was er om de ereplaatsen en daar was het de Nederlander Van der Heijden die het haalde, voor onze landgenoot Timo Kielich nadat Ben Turner in de laatste bocht ten val kwam toen hij samen met enkele andere sprintte om de laatste podiumplaats.

Pidcock behoudt zijn leidersplaats in het klassement met 220 punten, Eli Iserbyt staat nu tweede met 191 punten. Antoine Benoist telt 180 punten.