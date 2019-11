Wereldbeker cyclocross: onrust bij organisatoren

Er blijven nog heel wat vragen over de nieuwe voorwaarden, maar feit is dat er een pak meer geld op tafel moet komen. Flanders Classics, dat de nieuwe wereldbeker organiseert, lijkt ook de kaart van de steden en gemeenten te trekken, en niet van de organiserende VZW’s. Ondanks alle onduidelijkheid moeten op 5 december de kandidaturen zijn ingediend, 8 in België, 8 in het buitenland.

Vaste waarden

Sinds 1993 organiseert Veloclub Koksijde op het militair domein een wereldbekercross. Maar ook zij zijn niet gelukkig met de nieuwe, duurdere weg die Flanders Classics wil inslaan. Koksijde beraadt zich nog over een eventuele instap.

Niet iedere gemeente kan zomaar tienduizenden euro’s op tafel leggen voor de organisatie van een wereldbekercross. Oostkamp bijvoorbeeld, en daarvan wordt de superprestigecross in Ruddervoorde de dupe. Zij zullen naar een zaterdag moeten verhuizen. Middelkerke zit sowieso al op een zaterdag, en buiten het wereldbekerseizoen dat van 11 oktober tot 24 januari zal lopen. Of zij willen overstappen, is maar zeer de vraag.