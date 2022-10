Welgeteld “één” man in supportersvak KV Kortrijk

Je kon er gisteren niet naast kijken, of net wel. In het supportersvak van KVKortrijk zat tijdens de match Charleroi – Kortrijk welgeteld één supporter: Jürgen Vanbrabant, voormalig Kortrijkzaan, nu Gentenaar.

De match vond plaats in Charleroi om 18u30. Een onmogelijk moment voor veel supporters om naar toe te gaan. Daarom beslisten de supportersclubs samen om niet naar Charleroi af te zakken. Er moet ook rekening gehouden worden met de kalender van de twaalfde man, zeggen ze.

Maar Jürgent woont in Gent, en raakt met de trein snel in Charleroi. Hij ging dus wel naar de match kijken, als enige. Hij is fanatiek supporter, en kon het niet laten.