De World Boxing Organisation WBO heeft vrij snel gereageerd op de klacht van de Belgische boksbond over het resultaat in de kamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor.

De WBO laat weten dat er niets mis is met de beoordeling van de ringrechters. Er is geen bewijs van fraude of bedrog, klinkt het. De scores zijn correct en kunnen niet door de WBO ongedaan gemaakt worden. Bij de drie Amerikaanse ringrechters gaven er twee een licht voordeel aan Katie Taylor. Heel wat mensen in de bokswereld vonden die beoordeling onrechtvaardig. Maar een aanpassing komt er dus niet.

