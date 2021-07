Wauters nu wel in selectie Belgian Cats

Ann Wauters mag zich opmaken voor een laatste kunststukje in haar rijke basketbalcarrière. Het 40-jarige boegbeeld van het Belgische vrouwenbasketbal is opgenomen in de selectie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte vandaag de namen van de twaalf Belgian Cats bekend. In vergelijking met de selectie van het EK in Frankrijk en Spanje valt Serena-Lynn Geldof uit de groep. Jana Raman is hersteld van een handbreuk en is er opnieuw bij. Haar vervangster op het EK, Becky Massey, is er niet bij. De namen van de twee reserven maakt bondscoach Philip Mestdagh maandag bekend. De Belgian Cats nemen het in Tokio in de groepsfase op tegen Australië (27 juli), Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus).

De selectie

Ann Wauters, Antonia Delaere, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Kim Mestdagh, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux