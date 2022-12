Waterpolo: Moeskroen wipt Kortrijk uit Beker van België

In Kortrijk nam de Kortrijkse Waterpolo Kring het gisterenavond op tegen de Royal Dauphins Mouscronnois. Een plekje in de kwartfinale van de Beker van België was de inzet.

Het was de laatste wedstrijd voor de winterbreak en bovendien een absoluut topduel tussen twee streekgenoten. Heel wat supporters tekenden dus present voor de belangrijke bekerwedstrijd van KWK.

De supporters kregen eerst nog een gelijkopgaande start te zien, maar Kortrijk moest daarna de rol geleidelijk aan lossen. Aan de rust stond de thuisploeg met 4-8 in het krijt. Na de rust ging Moeskroen verder op hetzelfde elan en diepte de kloof zelfs nog verder uit. Op het einde van het derde kwart stond het 5-15. In het laatste kwart kwam er beterschap bij Kortrijk. Het speelde een stuk beter, en stapelde de kansen op. Punt per punt kwam de thuisploeg dichterbij, maar finaal mocht het niet baten voor KWK. Het verliest met 11-16 van Moeskroen en is uitgeschakeld in de Beker van België.