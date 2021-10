Wat met de cross?

Toon Aerts heeft vanmiddag de wereldbekercross in Zonhoven gewonnen. Eli Iserbyt, winnaar gisteren in Ruddervoorde was derde, maar blijft leider in de wereldbekerstand.

En zo volgen de wedstrijden mekaar in razendsnel tempo op. Maar helaas, volle bussen met supporters zoals vroeger komen daar niet meer op af. Integendeel.

De afwezigheid voorlopig van toppers als van Aert, van der Poel en Pidcock zit daar voor iets tussen, maar er is dus ook de kalender die overvol zit. Dat doet vooral crossen als Ardooie pijn, afgelopen donderdag. Maar ook in Ruddervoorde is het niet meer zoals het ooit is geweest, al klinkt er ook hoop in bange dagen voor het veldrijden.

Wij trokken onze laarzen aan, om op pad te gaan met de organisatoren in Ruddervoorde en Ardooie.