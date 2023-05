Warre Vangheluwe wint Gullegem Koerse

En net daarom komen er altijd grote namen naar Gullegem. Zoals Greg Van Avermaet, in zijn afscheidsjaar. "Het is ook overal waar je komt de laatste keer. Speelt dat door je hoofd onderweg? Ja, toch wel hé. Het is hier altijd een leuke organisatie geweest. Het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen omdat het toch wel de lastigste kermiskoers van het jaar is."

Jens Debusschere: "Het is een hele goede voorbereiding want dit zijn superlastige wedstrijden. Maar ik vat het toch wel aan als een wedstrijddag."

De koers kent wel een valse start, door een valpartij in de eerste ronde. Met neutralisatie en herstart. Op het aangepaste parcours, i de Bieststraat in Bissegem, is Meulebekenaar Warre Vangheluwe van Soudal-Quick.Step alleen op pad. Maar hij krijgt gezelschap. Greg Van Avermaet komt erbij. De snelle Boy van Poppel. Thomas Joseph ook en Kove Vanoverschelde voor tarteleto-Isorex, Toon Vandenbosch en Dries Van Gestel. De zeven pakken twee minuten, maar het peloton jaagt. Vier vluchters proberen nog: Van Avermaet, VanPoppel,Van Gestel en Warre Vangheluwe. In de laatste rechte lijn na 179 kilometer houdt enkel Vangheluwe nog enkele meters voorsprong op een sprintend peloton. Maar de Meulebekenaar houdt stand en haalt het voor ploegmaat Tim Merlier en Timothy Dupont.

