Waregemse Jonas Rickaert pakt de bloemen in Dwars door het Hageland

De 26-jarige Rickaert trok met de Nederlandse medevluchter Nils Eekhoff naar de meet. Na 187 kilometer had de renner van Alpecin-Fenix nog overschot op de Citadel van Diest, Eekhoff bolde enkele tellen later over de finishlijn. Rickaerts ploegmaat Gianni Vermeersch vervolledigde het podium.

Dwars door het Hageland was de eerste Belgische UCI-koers sinds de corona-onderbreking. Op de erelijst van de Vlaamse Strade Bianche volgt Rickaert Kenneth Vanbilsen op.

Rickaert nam dus de maat van zijn enige medevluchter, de 4 jaar jongere Nils Eekhoff. Eerder al speelde de Waregemnaar met de pedalen nadat hij aan het Prinsenbos even de Nederlander in de steek liet. Er moesten toen nog 17 kilometer gereden worden, en daarom achtte Rickaert het raadzamer om even te wachten op Eekhoff.

Afspraak met vrienden

Maar Rickaert was daar wel zijn afspraak met enkele vrienden nagekomen: "Ik voelde me heel goed in de finale, maar zeker van je stuk ben je echter nooit. Vanuit de volgwagen gaf sportdirecteur Bart Leysen me de raad om het eens alleen te proberen. De beurten die Eekhoff op kop afwerkte, werden alsmaar korter en minder krachtiger. Daardoor begon onze snelheid beetje per beetje af te botten.

Ik ging dan maar aanvallen en sloeg meteen een kloofje. Bovendien had ik afgesproken met enkele vrienden dat ik daar ging versnellen. Twee vliegen in één klap dus", lachtte Jonas Rickaert.