Waregemnaar in extreemste en gekste ultraloop

Waregemnaar Karel Sabbe heeft zaterdag deelgenomen aan de Barkley Marathons in Tennessee in de Verenigde Staten. Niet zomaar een ultraloop, maar een tocht van 160 kilometer in bergachtig gebied met een tijdslimiet van 60 uur. De tandarts moest in de voorlaatste ronde opgeven.

Met het wereldrecord op de Pacific Crest Trail (4286 km) en de snelste tijd op de Appalachian Trail (3525 km) is ultraloper Karel Sabbe wel wat gewoon wat kilometers malen betreft, maar de Barkley Marathons is nog van een ander niveau. Aan de start van deze wedstrijd nemen slechts 40 lopers deel en in 33 jaar tijd hebben maar 15 verschillende lopers de 100 mijl kunnen afwerken binnen de 60 uur. Het zwaarste van de wedstrijd zijn de 18.000 hoogtemeters. Dat is twee keer de Mount Everest van voet tot top beklimmen.

Ook deze editie was bikkelhard. Na 2 ronden van elk 32 kilometer, bleven maar 11 renners meer over. Waaronder dus Waregemnaar Karel Sabbe. De tandarts haalde drie ronden binnen de tijd en mag zich daarmee een Fun Run Finisher noemen. Maar toen hij nog alleen over bleef bij de vierde van vijf ronden, heeft Sabbe moeten opgeven.

Legendarisch

De prestatie die de ultraloper neerzet in de Barkley Marathons is hoe dan ook legendarisch. Net als de wedstrijd zelf. De lopers krijgen een kaart met de route, die ze zelf moeten overtekenen. Op het parcours staan geen pijlen en er zijn ook geen gps-coördinaten. Hoe weet de organisatie dan of de lopers de juiste route nemen? Op bepaalde punten moeten de deelnemers een pagina uit een boek scheuren dat overeenstemt met hun startnummer en die bladzijden na elke ronde afgeven.

En zo zijn er nog meer gekke opdrachten. Elke starter moet een nummerplaat van zijn land of staat meebrengen om aan de organisator te bezorgen. Je moet trouwens uit honderden gegadigden uitverkoren zijn om te mogen deelnemen en dan betaal je 1,60 dollar. Of hoe gek ultralopers wel kunnen zijn...

