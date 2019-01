In de Top Division 1 van het basketbal is Waregem na een spannende wedstrijd met 74-75 gaan winnen op het court van Gistel-Oostende.

Beide teams waren met vertrouwen en goede resultaten aan 2019 gestart, dus dat leverde ook goed basket op in de Versluys Dome. De wedstrijd kantelde constant en de kloof werd bijna nooit groter dan vijf punten.

Tot in de laatste seconde bleef de partij spannend. Het is uiteindelijk de ervaring van Waregem dat de doorslag gaf, de bezoekers trokken het laken naar zich toe in het laatste quarter. Waregem won met één punt verschil: 74-75.