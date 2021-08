Waregem steekt drie punten op zak in STVV

Na een eerder gelijkspel in Leuven en een verlies tegen Standard, ging Zulte Waregem gisterenavond voor het eerst dit seizoen op zoek naar de drie punten. Ondanks een gezapig begin, was het wachten tot de 23ste minuut op het eerste doelgevaar. Jean-Luc Dompé deed de netten trillen, maar de lijnrechter keurde het doelpunt af. Met nog een nieuwe kans voor Dompé en eentje aan de overkant voor Mboyo trokken beide ploegen met een scoreloos gelijkspel de kleedkamer in.

Gano verlost Zulte-Waregem na de rust

Vrijwel meteen na de rust veegde Zinho Gano de brilscore van het scorebord. De spits bracht de uitploeg op assist van Dompé op een 0-1 voorsprong. In minuut 69 mochten de manschappen van coach Dury opnieuw juichen. Jelle Vossen trapte aan de tweede paal de 0-2 beheerst voorbij doelman Schmidt. Vijf minuten voor affluiten besliste Gano de match met z'n tweede van de avond: 0-3. Laurens De Bock bezorgde de Kanaries in het slot van de wedstrijd echter wel nog een late eerredder met een owngoal. Desondanks nam Zulte Waregem de drie punten overtuigend mee naar huis en nestelen zich met vier punten naast STVV op een voorlopige zevende plek.