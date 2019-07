Waregem organiseert al een aantal jaren de City Mountainbikechallenge. Dat is een afvallingsrace met de mountainbike op een kort en spectaculair parcours in de stad. Het wereldkampioenschap eliminator vond al een paar jaar in China plaats, maar verhuist nu dus naar Waregem. Op 15 augustus zakt de wereldtop af naar het parcours aan de stadionvijver.