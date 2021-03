Waregem loopt warm voor BK Wielrennen

Waregem loopt warm voor het Belgisch Kampioenschap Wielrennen 2021. Vanaf vandaag is er een opvallend reclamedoek op het kruispunt van de verbindingsweg met de N382.

De traditionele banner is in een Belgisch jasje gestoken en is de start van de campagne richting het BK.

'In het logo herken je een medaille waarbij de 6-voudige W van Waregem tegelijk symbool staat voor de spaken van het wiel', zegt de stad.

'De Belgische kampioenen van de vorige editie (Lotte Kopecky en Dries De Bondt) sieren de flanken van de banner. Dit in combinatie met 2 raspaarden en het stadion van SV Zulte Waregem'.

'Iedereen Kampioen'

Ook de slogan ‘Iedereen kampioen’ kan je zien langs de flanken van de N382. Met de slagzin duidt de organisatie op het feit dat dit een BK van iedereen en voor iedereen is.

Zoals eerder werd bekendgemaakt zal het Belgisch Kampioenschap in Waregem doorgaan op 20 juni.