Wandelvoetbal: 'Helemaal choco na een toernooi'

Vanmiddag is er in Rumbeke, bij Roeselare een wandelvoetbaltoernooi georganiseerd. De oudste speler die er aantrad, is 73 jaar.

Wandelvoetbal is voor 55-plussers. Lopen mag uiteraard niet, je moet de bal laaghouden en lichamelijk contact is uit den boze. Soms wordt er wat lacherig gedaan over wandelvoetbal, maar da's onterecht. Het is een intensieve sport, goed voor de conditie, maar ook het sociaal contact is minstens even belangrijk.

Een echte competitie wandelvoetbal is er niet, maar er worden wel heel wat toernooien georganiseerd. In Rumbeke nemen er tien ploegen deel, waaronder Zulte Waregem en AA Gent. En bij de Buffalo's treedt de oudste speler van het toernooi aan: Chris Wytinck, hij is er 73.

'Ik kan je verzekeren, als je een aantal matchen na mekaar moet spelen van 20 minuten, dan ben je 's avonds choco. Dat is goed voor mensen van 55 of van 60 jaar, maar dan ben je totaal op. Vooral als je niet veel reservespelers hebt. Gelukkig zijn er vandaag maar 4 wedstrijden', lacht Chris.

Nog een opvallende naam is oud-scheidsrechter Johny Ver Eecke, hij speelt bij Zulte Waregem.