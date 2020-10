Wallays: "Lotto-Soudal wilde me kraken"

Jelle Wallays was opeens de kop van jut bij het management van Lotto-Soudal. “Ze hebben me het gevoel gegeven dat ze me wilden kraken. Ik heb echt veel tranen gelaten over de manier waarop het management me behandeld heeft,” vertelt Wallays.

"Tranen rolden over m'n wangen"

Toen de overstap naar het Franse Cofidis in kannen en kruiken was, viel er en zware last van de schouders van Jelle. “Toen ik met het goede nieuws naar m’n ouders belde, rolden de tranen over m’n wangen.”

Vooral z’n ervaring, doorzettingsvermogen en killerinstinct trokken Cofidis over de streep. Wallays kijkt er alvast naar uit om weer koersen te rijden en z’n ervaring met de jeugd te delen.