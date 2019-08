Wallays en co rijden vijfde etappe na dood ploegmaat

Dat heeft Lotto Soudal-woordvoerder Arne Houtekier woensdag aan Belga bevestigd. Het wielerteam liet zijn renners vrij om zelf te beslissen. Lambrecht kwam maandag om het leven na een val tijdens de derde etappe in de Poolse WorldTour-koers. De vierde etappe werd dinsdag geneutraliseerd en als eerbetoon aan Lambrecht in groep afgelegd. De zes teamgenoten van Lambrecht - Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, de West-Vlaming Jelle Wallays en Enzo Wouters - vertrokken als eersten en kwamen ook gezamenlijk als eersten over de finish.

Praten met collega's en steun van andere renners

"Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, maar ik wil het wel proberen om te koersen", vertelde Jelle Wallays. "De meeste renners wilden verder koersen, voor een aantal mensen van de staf lag dat moeilijker. Dat begrijp ik, dat is voor iedereen anders en uiteindelijk moet elke renner de keuze zelf maken vandaag. Gisteren was een moeilijke dag, vooral de eerste kilometers in de etappe waren niet gemakkelijk. Niemand wist goed wat hij moest zeggen bij de start, al die camera's staan je op gericht, maar eens we op dreef waren, ging het wel, kon je praten met je collega's. We hebben allemaal enorm veel steun gehad van de andere renners, dat heeft me deugd gedaan, het was goed om te fietsen, op die manier al één en ander te verwerken. De rit had van mij zo lang niet moeten duren, maar het ligt nu achter ons."