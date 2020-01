Waasland-Beveren verpest debuut Van Wijk

Waasland-Beveren heeft het degradatieduel tegen KV Oostende met het kleinste verschil gewonnen. In de stand springt Waasland-Beveren over de kustploeg.

Nieuwbakken KVO-coach Dennis Van Wijk koos voor een aanvallende opstelling. Maar toch was het Waaland-Beveren dat het beste aan de partij begon. Na nog geen vijf minuten zette Milosevic de 0-1 op het scorebord.

De thuisploeg maakte in het eerste halfuur weinig klaar en had het knap lastig tegen een goed georganiseerd Waasland-Beveren. De thuissupporters konden zich in de eerste helft enkel optrekken aan een mooie vrijetrap van Vandendriessche die net naast ging.

Ook na de pauze was het lang wachten op wat dreiging vanwege de thuisploeg. Op een afgekeurde goal van Sakala na viel er weinig te beleven in de zestien meter. Pas in het laatste kwartier vindt Oostende zijn schwung. Sakala en Vandendriessche hadden de gelijkmaker aan de voet, maar misten precisie.

Voor Waasland-Beveren was het een kwestie van overleven. Doelman Pirard pakte in de slotminuten nog uit met een geweldige parade op een kopbal van Guri. Waasland-Beveren doet zo een uitstekende zaak in de strijd voor het behoud. Voor Van Wijk en KVO daarentegen ligt er nog heel wat werk op de plank.