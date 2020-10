Waasland-Beveren - KV Oostende uitgesteld wegens coronabesmettingen

De slotwedstrijd van maandag op de negende speeldag in de Jupiler Pro League tussen Waasland-Beveren en KV Oostende is uitgesteld vanwege een reeks coronabesmettingen bij de thuisploeg, zo maakte de Pro League zaterdag bekend.

Het uitstel kwam er op vraag van Waasland-Beveren, nadat meer dan zeven A-kernspelers positief testten op COVID-19. Clubs kunnen conform het protocol van de Pro League en het Bondsreglement uitstel van een wedstrijd vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.

Waasland-Beveren werd de voorbije week niet gespaard door het coronavirus. De fusieclub maakte eerder bekend dat negen spelers positief hadden getest op het longvirus en dat één van hen een superverspreider was. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de hoogste klasse van het Belgische voetbal uitgesteld moet worden omdat er te veel besmettingen in een team zijn vastgesteld.