Waanzin: Karel Sabbe vestigt record op Pacific Crest Trail

Ultraloper Karel Sabbe is erin geslaagd om in een recordtijd van Mexico naar Canada te lopen. Hij blaast de vorige recordtijd weg met een tijd van 46 dagen, 12 uur en 56 minuten.

In maart liep Karel Sabbe als een van de weinige de Barkley Mountains uit. Dan zou je denken dat hij het wel even gehad heeft, maar een goede maand terug begon de tandarts uit Anzegem aan een nieuw avontuur. Hij wou het record breken op de Pacific Crest Trail, een wandelpad van 4.280 kilomter tussen Mexico en Canada. Vandaag kwam hij dus aan het eindpunt uit: "Northern Terminus".

Bosbranden hielden hem niet af

Even leek het nog een helse opdracht te worden, want door bosbranden in het noorden van Washington moest Sabbe een omweg maken van meer dan 100 kilometer. Uiteindelijk deed hij ruim vier dagen af van de vorige toptijd.

