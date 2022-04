Vyvey en Van Zandweghe pakken zilver in Piediluco

Het duo pakte in de zware dubbeltwee zilver en moest enkel de Italianen Luca Chiumento en Nicolo Carucci, die zaterdag ook al wisten te winnen, voor zich dulden. Het is het eerste overtuigende resultaat van het kersverse duo. Vyvey en Van Zandweghe waren sneller dan boten uit Griekenland en Ierland, respectievelijk de olympisch kampioen in Tokio en olympisch vicekampioen in Rio.

Marlon Colpaert en Aaron Andries eindigde als vijfde in de A-finale van de dubbel-twee. Vyvey behaalde zijn tweede medaille dit weekend, nadat hij zaterdag goud pakte in de lichte skiff.

Nog op zondag eindigden Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Tristan Vandenbussche op de 5e plaats in de A-finale van de dubbel-vier. Italië won de race. Bij de vrouwen werd Caitlin Govaert tweede in de skiff in de B-finale. Ze moest haar meerdere erkennen in de Italiaanse Stefania Buttignon.