Vrouwenkoers Omloop van de Westhoek krijgt promotie

De organisatoren hopen door deze promotie een nog beter gestoffeerd deelnemersveld aan de start te krijgen. Startplaats wordt Eernegem. De finish blijft behouden in Ichtegem.

"Ons parcours werd grondig aangepast. Waar we vorig jaar nog de start namen vanaf de Vismijn in Nieuwpoort, verschuift de startsite in 2019 naar Eernegem. Dit ter hoogte van de sporthal", stelt koersdirecteur Karen Sanders. "Van daaruit trekken we in een streep naar Ichtegem waar we negen plaatselijke ronden zullen afwerken. Daarin zitten telkens de kasseien van de Lookhuisstraat en Fonteinstraat verweven. Ook de beklimmingen van de Keiberg en Catteberg zijn in dat traject opgenomen. Na zowat 131 kilometer kennen we de winnares. De aanvragen van de wielerteams lopen stilaan binnen. Bedoeling is te starten met 25 teams."

Dit jaar ging de zege naar Floortje Mackaij. De Nederlandse haalde het, na een wedstrijd die in helse weersomstandigheden werd afgewerkt, licht afgescheiden van landgenotes Lorena Wiebes en Marjolein van't Geloof. Beste Belgische werd Nathalie Bex met een achtste plaats.