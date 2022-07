Vrouwelijke basketploeg Kortrijk Spurs kent tegenstand in Eurocup

Deze ochtend vond in het Duitse München de loting voor de FIBA Europe Cup van het basketbal plaats. De vrouwen van Kortrijk Spurs zullen het in de voorronde opnemen tegen het Italiaanse Sassari.

Kortrijk, gecoacht door voormalig selectieheer van de Belgian Cats Philip Mestdagh, komt uit tegen het Italiaanse Sassari in de kwalificaties. De heenmatch staat gepland op 6 oktober in de Lange Munte in Kortrijk, de return vindt plaats in Sardinië op 13 oktober.

Sassari eindigde vorig seizoen als tiende van de veertien teams, in de Italiaanse competitie en moest daardoor play-outs spelen om het behoud te verzekeren. De club bleef in de hoogste afdeling na 2-0 winst tegen Libertas Moncalieri. Een aantal Italiaanse clubs speelt niet Europees en daardoor kreeg Sassari de kans om de voorronde te spelen in de Eurocup.

Overleven de Kortrijkse dames de voorronde dan plaatsen ze zich voor de eigenlijke Eurocup. Daarin komen ze terecht in een groep met de verliezer van het Euroleague duel tussen Villeneuve of Girona, La Roche Vendee en de London Lions.