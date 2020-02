Vossen: speelt hij of speelt hij niet? Allicht niet!

Stelt trainer Francky Dury van Essevee morgen Jelle Vossen op in de terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tegen Club Brugge. En mag hij dat eigenlijk wel? Dury zei niet ja, maar ook niet nee. Maar het ziet er toch naar uit dat het nee zal zijn.

Jelle Vossen ruilde op 30 januari Club Brugge voor Zulte Waregem. In de verkoopsovereenkomst zou staan dat hij in de Beker niet mag spelen tegen Brugge, maar volgens bepaalde bronnen zou dat wel mogen, als Waregem gewoon meer betaalt. Franky Dury spuit op de persconferentie van vandaag alvast mist: “Vossen zit misschien wel in de kern, ja. We spelen morgen tegen een heel goede ploeg, dat is zeker. Maar wij hebben ook erg goed gespeeld twee weken terug, wij hebben dit weekend ook 5 keer gescoord tegen Waasland-Beveren. Je zal wel zien.” (lees verder onder de foto)

Vossen zei vorige week voor onze camera "De beker? Dat zullen we woensdag wel zien." Volgens de jongste informatie zou Essevee afzien van de meerkost en dus Vossen niet opstellen.

Olivier Deschacht wil alvast schitteren: “Dit is mijn laatste kans op een bekerfinale. Ik wil er vol voor gaan. Dit is palmares, daar spreken ze nog over binnen 20 jaar. Dat is belangrijker dan PO1 halen. Maar we gaan de perfecte match moeten spelen tegen een quasi perfect Club Brugge.”

Het Regenboogstadion in Waregem is momenteel nog niet uitverkocht. 2.500 van de 12.500 zitjes zijn nog vrij.

KV Kortrijk: Underdog kan raar uit de hoek komen

Even verderop langs de Leie lonken ook de buren van KV Kortrijk naar de Heizel. 1-1 op Antwerp, nadien een gelijkspel tegen Club en winst tegen Standard. Het geeft een boost aan vertrouwen. Yves Vanderhaeghe – Trainer KV Kortrijk: “Als je op één wedstrijd van de finale staat en als je er zo dichtbij komt, dan weet je dat de motivatie bij de spelers 100% zal aanwezig zijn. Dat hebben ze ook al getoond door tegen die topploegen te spelen. Het doel is nu dichter gekomen, en dat is de finale spelen.”

Kortrijk plaatste zich één keer voor de Cup Final, in 2012. Toen ook al met Vanderhaeghe als assistent. KVK blijft absoluut underdog, maar is klaar voor de strijd, donderdagavond. “Ja, de favoriet is sowieso nog Antwerp. Maar ik vind wel dat we er dichter bij zijn en dat we er in mogen geloven. De prestaties van de afgelopen drie wedstrijden sterken mij ook in mijn geloof. De underdog kan soms raar uit de hoek komen en ik ben ook wel blij dat we in die rol kunnen blijven zitten om dan misschien te verrassen.”

Ook het Guldensporenstadion is nog niet helemaal uitverkocht.