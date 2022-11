Vos wint in Kortrijk

Wereldkampioene Marianne Vos won vandaag haar voor het eerst dit seizoen. Ze hield Ceylin Alvarado af in een sprint op de Groeningebrug in Kortrijk. Denise Betsema werd derde en neemt zo de leiding over in de X²O Badkamers Trofee.

De Caps Urban Cross in Kortrijk van 2022 bij de vrouwen staat op de naam van Marianne Vos. Ze won na een sprint tegen haar landgenote Ceylin Alvarado. Het was Nederland boven want ook Denise Betsema mocht mee op het podium. Betsema neemt de leiding over in de X²O Badkamers Trofee van haar ploeggenoot Fem Van Empel, die niet van de partij was in Kortrijk. De eerste Belg is Sanne Cant, zij kwam als vijfde over de finish.

Lucinda Brandt aasde op een vierde overwinning, maar door enkel fouten kon ze geen aanspraak maken op de eindwinst.