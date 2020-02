Volgens Club zijn de Nederlandse middenvelder en de Nigeriaanse winger "onvoldoende hersteld van een contact in de match tegen Charleroi". Ze zitten allebei niet in de 22-koppige selectie. Ook Eder Balanta onbreekt, de Colombiaanse middenvelder is geschorst. De ploeg van Philippe Clement staat na het 1-1 gelijkspel in Jan Breydel voor een zware opdracht op Old Trafford als het wil doorstoten naar de achtste finales van de Europa League. De wedstrijd begint donderdag om 21 uur.