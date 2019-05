Voorzitter FC Zerkegem stopt na 47 jaar

FC Zerkegem werd in mei 1972 opgericht door Roland. Al die jaren was hij de trotse voorzitter van zijn caféploeg. FC Zerkegem speelde bijna 1400 officiële wedstrijden in hun geschiedenis, waarvan Roland er maar twee miste. Roland stak al zijn tijd in de ploeg, maar nu is het genoeg geweest. Al die jaren kreeg hij de steun van zijn vrouw Marleen, maar nu willen ze samen dingen inhalen die ze in het verleden gemist hebben.

Ondanks dat de voorzitter stopt, twijfelt de ploeg niet aan hun voortbestaan.