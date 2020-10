Vooruitblik: wie pakt zondag de zege in hertekende Gent-Wevelgem?

Door het coronavirus moest het parcours van de 82e Gent-Wevelgem, van komende zondag, totaal herschreven worden. Geen lus meer in Frankrijk. Gent-Wevelgem blijft op Belgische bodem maar is er daarom zeker niet minder aantrekkelijk op geworden.

In de tocht van Ieper naar de Vanackerestraat in Wevelgem zitten immers de passage aan 'De Moeren', elf hellingen en drie 'Plugstreets' verweven.

Start in schaduw Menenpoort

Aangezien de organisatoren geen publiek toelaten op cruciale zones, werd de startplaats ook gewijzigd. "De officieuze start zal gegeven worden in de schaduw van de Menenpoort in plaats vanop de Grote Markt van Ieper. Die site kan beter afgesloten worden voor het publiek. Ook de aankomstplaats op de Vanackerestraat in Wevelgem is verboden terrein voor de toeschouwers, net als dat het geval is op alle hellingen en kasseizones", meldde CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel.

Drie passages Kemmelberg

Door het heersende coronavirus nam het organisatiecomité geen enkel risico en werd het parcours van Gent-Wevelgem helemaal hertekend. "Ik ben blij dat we reeds lang geleden de beslissing namen om niet in Frankrijk te rijden. Er staan nu drie passages van de Kemmelberg op het programma naast de Plugstreets, de Baneberg, de Monteberg en noem maar op. Wij voeren ook een extra lus in met een passage in Ieper. Die komt er na zowat 60 kilometer koers. Van daaruit gaat het naar Veurne via de N8. Staat de wind daar slecht, dan is de kans op waaiers heel groot en die strook is meteen ook de aanloop naar de gekende Moeren. En dan zijn er na 135 kilometer de hellingen", stelt Hans De Clercq van het organisatiecomité.

(lees verder onder de foto)

Kransje kanshebbers

Zoals steeds is het kransje kanshebbers op de eindzege groot in Gent-Wevelgem. Wat betreft oud-winnaars komt die van 2019, Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) aan de start. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) laureaat in 2018, 2016 en 2013 rijdt de Giro en hierdoor schuift Marcus Burghardt winnaar van 2007 een rang op. Greg Van Avermaet (2017) ligt in de lappenmand na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik en dus krijgt Matteo Trentin het kopmanschap binnen CCC Team. John Degenkolb (2014) is het speerpunt bij Lotto Soudal, Edvald Boasson Hagen (2009) voert de troepen aan bij NTT Pro Cycling. En dan zijn er nog de mannen van Deceuninck-Quick Step, Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale) en zeker en vast Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Wout van Aert (Jumbo-Visma).

(lees verder onder de foto)

Uitkijken naar West-Vlamingen

Bij de West-Vlamingen is het uitkijken naar de prestaties van Tim Declercq en Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Van Keirsbulck (CCC Team), Julien Vermote en Piet Allegaert (Cofidis), Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire (EF Pro Cycling), Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept), Baptise Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Timothy Dupont en Pieter Vanspeybrouck (Circus-Wanty Gobert).