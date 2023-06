Club Brugge treft het Deense Aarthus in de voorrondes voor de Conference League.

Club Brugge treedt aan in de tweede voorronde van die Conference League, en treft daar dus AGF Aarhus. Dat eindigde vierde in de reguliere competitie, en landde na de knock-outs in de Deense competitie uiteindelijk op de derde plaats.

Club Brugge begint trouwens thuis aan de campagne, de wedstrijden zijn op 27 juli en 3 augustus.