Voormalig wielrenner Noël Dejonckheere uit Izegem is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vorige nacht na een slepende ziekte.

Dejonckheere werd, als amateurwereldkampioen puntenkoers, prof van 1979 tot 1988. Atypisch voor die tijd in Spaanse loondienst. Als spurter won hij vooral etappes in rittenwedstrijden, waaronder zes in de Vuelta. Na zijn actieve carrière werd hij ploegleider bij Motorola, bij de Amerikaanse wielerfederatie en bij BMC.

