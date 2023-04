Voormalig Club Brugge-doelman Birger Jensen overleden

Jensen was een van de sleutelspelers in het Club Brugge van Ernst Happel, dat eind jaren zeventig in de vorige eeuw de successen opstapelde. Uiteindelijk verdedigde de Deen het Brugse doel van 1974 tot 1988. In die periode was hij goed voor meer dan 300 wedstrijden voor blauw-zwart, met als uitschieter de verloren Europacup I-finale op Wembley tegen Liverpool in 1978. Met Club won hij wel vijf landstitel en twee Belgische bekers. Daarnaast kwam hij ook nog negentien keer voor Denemarken uit.

Na zijn vertrek uit Brugge kwam hij nog even uit voor Lierse en het Nederlandse RKC, om uiteindelijk bij Varsenare in de lagere afdelingen zijn carrière af te sluiten.

Georges Leekens speelde nog samen met Birger Jensen. Hij omschrijft hem als een doelman die ver voor was op zijn tijd. "Dat uitgooien, hij was zeer sterk, hij durfde buiten zijn rechthoek spelen, ging ballen halen op tien meter. Het is ook een keertje mislukt tegen Mönchengladbach, waar wij tegen elkaar botsten en zo de finale misten. Maar hij zorgde ervoor dat we heel ver gingen Europees. En kampioen spelen was een klein beetje logisch in die tijd. Maar hij zal toch herinnerd worden als één van de grootste doelmannen die Club Brugge ooit heeft gekend en die ver voor was op zijn tijd. En die dus echt de waarden van No Sweat No Glory had. Ik denk dat hij daar een voorbeeld van was."