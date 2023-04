Voormalig bondscoach Philip Mestdagh maakt overstap naar Poolse Arka Gdynia

Philip Mestdagh, voormalig bondscoach van de Belgian Cats, is volgend seizoen de coach van het Poolse Arka Gdynia. Dat vertelde hij aan persagentschap Belga tijdens de Final Four van de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams in Praag.

Mestdagh was dit seizoen coach van de Kortrijk Spurs, maar het proefproject in West-Vlaanderen loopt op zijn einde. De zestigjarige Mestdagh bleef niet bij de pakken zitten en vond een nieuwe uitdaging.

Tweede buitenlands avontuur

Arka Gdynia is de nummer vijf in Polen en speelde dit seizoen in de EuroCup, na eerder enkele seizoenen in de EuroLeague te hebben gespeeld. Het is voor Mestdagh zijn tweede buitenlands avontuur. Zijn passage in 2021 in Frankrijk bij Saint-Amand les Eaux was van korte duur door gezondheidsproblemen.

Belgian Cats

Kort voordien speelde hij met de Belgian Cats de kwartfinales op het olympisch basketbaltoernooi in Tokio. Mestdagh stond tussen 2015 en 2021 zes jaar aan het roer van de Belgische nationale vrouwenploeg in het basketbal. Onder zijn leiding behaalden de Cats twee bronzen EK-medailles, in 2017 in Praag en in 2021 in Valencia.

Mestdagh is in Praag om zijn dochter Kim te steunen. Zij komt met haar Italiaanse ploeg Schio vrijdag in de halve finales van de Final Four uit tegen het Fenerbahçe van Emma Meesseman.