Volleycompetitie stopt door Corona

Dat betekent dus ook dat alle nog geplande organisaties meteen geannuleerd worden, dit voor zowel de jeugdreeksen als de seniorreeksen.

De federatie zal tegen 31 maart een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van eventuele kampioenstitels of dalers in alle reeksen, de invoering van de geplande competitiehervorming welke voorzien was voor volgend seizoen en de verdeling van Europese tickets in samenspraak met de beide liga’s. "We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van ons spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden. Met betrekking tot de opstart van het Belgian Beach circuit ( voorzien in de maand mei) zal later gecommuniceerd worden, " laat de federatie weten.

Provinciaal voetbal

Er waren al gelijkaardige berichten over het stopzetten van provinciaal voetbal maar die berichten blijken niet te kloppen.