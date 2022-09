Volleyclub Balti Kortrijk trekt expert aan om kansen op eredivisie te verhogen

Volleybal club Balti Kortrijk Spurs steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken. Met de komst en medewerking van Dominique Baeyens wil het op korte en middellange termijn successen behalen en op termijn een plaatsje bemachtigen in eredivisie (Liga).

Al enkele jaren timmert de bestuursploeg van Balti Kortrijk Spurs aan de weg om met hun herenploeg de top te halen. Met gerichte transfers en het aanstellen van competente trainers kon het in een mum van tijd al een aantal doelstellingen hard maken en enkele keren promoveren.

Toptrainer in huis

Toch wil de club nog meer successen behalen. Dat hoopt het te doen met Dominique Baeyens. Baeyers is een voormalig volleybalspeler en -coach. Hij haalde met Kruikenburg Ternat onder andere de beker van België, speelde voor Knack Roeselare, waar hij later trainer werd en zes keer landskampioen werd en vier keer de beker won. Ook de Belgische nationale ploeg ontbreekt niet op zijn palmares.

Dominique Baeyens is ook achtmaal Trainer van het Jaar geweest. "Ik kijk ernaar uit om via dit goed onderbouwd project mijn ervaring te kunnen delen met de coaches van deze ambitieuze club", zegt hij.

Uithangbord in ruimere regio

Volgens Balti Kortrijk Spurs moet er een stevige structuur staan met een stevige onderbouw die ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De club heeft een G-sportafdeling om inclusief personen met een beperking de kans te geven tot sporten.

Verder zijn er naast de herenploegen ook een aantal damesploegen en jeugdploegen. De club wil in de toekomst zelf aan opleiding doen en jongeren kansen geven om binnen de eigen club door te groeien. "Tegelijk willen we een uithangbord hebben met uitstraling in een ruimere regio", klinkt het.