Volleybalteam Lendelede heeft in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Beker van België niet kunnen stunten tegen buur Roeselare, de regerende bekerwinnaar.

Lendelede, dat uitkomt in Liga B, de tweede klasse, verloor met 0-3. Met volgende week nog de terugwedstrijd voor de boeg, is Roeselare quasi 100% zeker van een plaatsje in de halve finale.