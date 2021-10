Volleybalcoach Yurek Strumilo (72) overleden

In 1979 zakte de toen 31-jarige Pool Yurek Strumilo naar België af om er volleybalcoach bij Roeselare te worden. Strumilo trainde zo'n 20 jaar lang verschillende topploegen in ons land, waaronder ook Kortrijk en Torhout. De Poolse coach bouwde in de loop der jaren een indrukwekkend palmares op: vier keer kampioen in België, drie keer kampioen in Zwitserland, kampioen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Turkije. In 2015 besloot Strumilo een einde te maken aan z'n trainerscarrière. Na een jarenlange strijd tegen kanker, overleed hij afgelopen vrijdag. De uitvaart staat komende donderdag gepland in Zedelgem.