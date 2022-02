Volleybal: West-Vlaamse derby Roeselare-Menen

Misschien is het wel een van de laatste kansen om een West-Vlaamse volleybalderby op het hoogste niveau mee te pikken. Roeselare-Menen is bovendien een duel tussen de competitieleider en de derde in de stand.

Duels tussen Roeselare en Menen zijn zelden vervelend, vaak op het scherp van de snee en met inzet. Die inzet is er ook nu. Roeselare heeft allicht nog een revanchegevoel na de uitschakeling in de kwartfinale van de beker (door Menen). Menen heeft bovendien ook uitzicht op de leidersplaats. ALs het kan winnen op Roeselare, dan komt het - met nog een wedstrijd minder gespeeld dan Knack - aardig opzetten. Roeselare telt nu 22 punten (uit 9 wedstrijden), Menen heeft er 18 (uit 8 wedstrijden).

Maar ook Roeselare heeft z'n redenen om vol voor de zege te gaan. Het verloor verrassend zwaar in competitie op Aalst (3-0) en zit ook in een zware poule in de Champions League. Na de logische winst tegen Waremme, is een driepunter in eigen huis tegen Menen ergens nodig voor het vertrouwen.

Menen en Roeselare kijken elkaar kortelings tweemaal in de ogen, ook volgende zaterdag is er een West-Vlaams duel als competitiewedstrijd. Dan in de Vauban.