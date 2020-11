Volleybal: Menen kansloos uitgeschakeld in Belgische beker

Volleybalclub Menen is uitgeschakeld in de Belgische beker. Het verloor in de kwartfinale kansloos van Aalst: 1-3.

De kwartfinales in de Beker worden dit seizoen betwist in één wedstrijd. Menen had het thuisvoordeel en ging bovendien dit seizoen al eens winnen in Aalst en kon dus met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen.

De spelerskern moest onlangs wel nog in quarantaine nadat enkele spelers positief hadden getest op corona. Zo was het de eerste wedstrijd in meer dan twee weken tijd voor Menen. In de eerste set lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Menen, maar vanaf set twee loopt het helemaal fout. Menen moet de wet van de sterkste ondergaan en verliest kansloos met 1-3.