Volley Menen wint derby van Roeselare

Aalst won wel, 3-1 (21-25, 25-21, 25-17, 25-21) tegen Zoersel, en wipt zo over Roeselare naar de tweede plaats.

En Maaseik blijft ook na dertien speeldagen ongeslagen in de hoogste nationale volleybalafdeling. Woensdag moest Achel in eigen zaal met 0-3 voor de bijl. Alleen de eerste set was spannend: 29-31, 17-25, 18-25. Hekkensluiter Guibertin, dat dit seizoen nog maar één keer kon winnen, blijft klappen krijgen. Tegen Borgworm ging het met 0-3 de boot in. In elke set was het verschil wel klein: 22-25, 25-27 en 23-25. Haasrode-Leuven, voorlaatste in de stand, pakte de volle buit tegen Gent: 25-18, 25-13, 25-22.

Met 37 punten heeft Maaseik twee punten voor op Aalst (35) en vier op Roeselare (33). Menen volgt met 22 punten als vierde op respectabele afstand, voor Zoersel en Borgworm (14), Achel (13), Gent (12), Haasrode-Leuven (11) en Guibertin (4).