Volley Menen sneuvelt in zestiende finales

Par-ky Menen is er dinsdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de achtste finales van de CEV Cup volley voor mannenteams.

Na een 3-2 zege in de heenmatch van de zestiende finales tegen Neftohimic 2010 Burgas, gingen de West-Vlamingen met dezelfde score onderuit in Bulgarije: 25-23, 22-25, 23-25, 30-28 en 15-8. In de golden set verloor Menen met 16-14.

Aalst, de andere Belgische vertegenwoordiger in deze Europese beker, komt woensdag in actie. Dan verdedigen de Oost-Vlamingen in eigen huis een 2-3 zege tegen het Roemeense Arcada Galati.

In de CEV Cup bij de vrouwen wist het Galatasaray van Charlotte Leys zich eenvoudig te plaatsen voor de achtste finales. Nadat de Turkse club de heenmatch tegen het Roemeense Targoviste met 0-3 had gewonnen, trokken Leys en co. dinsdag nog eens met 3-0 aan het langste eind: 25-22, 25-19 en 25-16. Bij de laatste zestien neemt Galatasaray het op tegen het Russische Krasnoyarsk of het Sloveense Maribor.