Volledig West-Vlaamse volleybalfinale

Menen is er na een ware triller in geslaagd om op de slotdag van de play-offs de finale te halen. Het versloeg Roeselare, dat al geplaatst was, met 3-2 en houdt zo Maaseik uit de finale.

Voor het eerst is de play-off-finale een strijd tussen twee West-Vlaamse teams. Roeselare was al een week zeker van z'n stek. Voor Menen zag het het er goed uit, maar de grensploeg moest op de slotspeeldag wel nog zien te winnen van - uitgerekend - Roeselare om Maaseik achter zich te houden in de stand.

Hoogspanning dus in de Vauban. Menen begon sterk en won set één met 25-21. Maar Roeselare maakte in set twee duidelijk dat het zelf ook vol voor de zege ging: het bracht de bordjes met 21-25 in evenwicht: 1-1. Weer klom Menen, in set drie op voorsprong (25-21) maar weer knokte Roeselare terug in de vierde set (20-25). De vijfde en laatste set besliste niet alleen over de matchwinst maar ook over de samenstelling van de play-off-finale. Menen trok als thuisploeg aan het langste eind: 3-2.

Vanaf volgend weekend strijden Menen en Roeselare zo om de landstitel. Wie het eerst drie wedstrijden wint, is kampioen. Menen en Roeselare zijn al zeker van deelname aan de Champions League volleybal.