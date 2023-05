Volg vanavond live de kamp van Delfine Persoon

In Torhout neemt vanavond Delfine Persoon het op tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin. De bokskamp is live te volgen bij Focus-WTV rond 22u30.

Als Delfine Persoon nog eens voor de wereldtitel wil boksen, moet ze eerst Bo Mi Re Shin verslaan. Bo Mi Re Shin is het nummer 3 van de wereld. Ze won 15 keer, en verloor één keer.

Persoon is voormalig wereldkampioen en droomt van een laatste kans op een wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner, maar dan moet ze wel eerst voorbij Bo Mi Re Shin. De sporthal in Torhout is uitverkocht, maar wil toch kijken naar de kamp: dan ben je hier aan het juiste adres. Volg alles live via onze livestream.