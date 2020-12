Volg live Knack Roeselare - Caruur Gent

Knack Roeselare dendert als een sneltrein door de competitie. De mannen van Steven Vanmedegael laten zich door niets of niemand stoppen. Enkel tegen Maaseik liet Knack een puntje liggen maar los daarvan is de competitieleider ongeslagen: 23 op 24. Vorig weekend haalde Roeselare ook erg vlot de halve finale van de beker door in de kwartfinale Caruur Gent opzij te zetten met 0-3. Woensdagavond krijgen de Gentenaars een herkansing, al wordt dat tegen de Knack-machine niet eenvoudig. Gent puurde uit zes speeldagen nog maar vier punten. De enige zege dateert van half oktober, tegen rode lantaarn Waremme. Dit seizoen (beker en competitie) eindigde de confrontatie met Roeselare al tweemaal op een duidelijke 3-0.