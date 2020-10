Voetbalclubs uit eerste nationale willen gelijke behandeling als 1A en 1B

In een open brief vragen de kapiteins van alle clubs uit eerste nationale om een gelijke behandeling als de profspelers in 1A en 1B.

Ook in eerste nationale spelen er (verplicht) spelers met een profcontract. Maar nu vallen zij onder de regels van Voetbal Vlaanderen, waar er bijvoorbeeld geen kleedkamers ter beschikking zijn. Dat is één van de verzuchtingen van de spelers, naast een consequente covid-testing. De kalender in eerste nationale is op dit moment een zootje. Er zijn al heel wat wedstrijden uitgesteld door corona. Andere ploegen hebben wel al alle wedstrijden gespeeld. Voor West-Vlaanderen gaat het om de clubs RFC Knokke, Mandel United en Winkel Sport.

De Open Brief:

Wij, de kapiteins van alle ploegen in 1e Nationale, hebben ons verenigd om de huidige situatie in onze competitie aan te klagen. De laatste weken zijn er elk weekend verschillende wedstrijden uitgesteld omwille van het feit dat er bij 1 coronabesmetting niet kan gespeeld worden.

Onze clubs/werkgevers moeten om aan hun licentievoorwaarden te voldoen profspelers onder contract hebben, zonder dat hier enige financiële compensatie tegenover staat.

Deze profspelers hebben dezelfde arbeidscontracten als de spelers in 1A en 1B en bijgevolg dus ook dezelfde rechten op arbeid. Wij vinden dat er geen onderscheid gemaakt mag worden binnen dezelfde sector. Voor de spelers in 1A en 1B worden er aparte protocollen opgesteld om op een veilige en continue manier de competitie verder te zetten.

Daarom vragen wij aan de KBVB om gehoor te geven aan onze oproep en een wijziging van de protocollen voor onze reeks. Een uitzondering op de kleedkamermaatregel (met respect voor de sanitaire voorschriften) en systematische Covid-testing zijn hier elementen van.

Zodat ook wij op een gelijkwaardige manier behandeld worden als de rest van onze sector en op een veilige manier onze competitie kunnen afwerken.

Bovendien vragen wij een financiële ondersteuning voor onze clubs die door de opgelegde licentievoorwaarden deel uitmaken van het profvoetbal in België.